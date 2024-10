Nosi to zamiast jesiennego płaszcza. Jest trendem z wybiegów

Podczas ostatniego spotkania z gospodyniami z KGW Umianowice, Pierwsza Dama założyła komplet składający się z jasno-różowej marynarki w kratę oraz spodni w kolorze pudrowego różu. Największym hitem okazało się jednak burgundowe ponczo, które jest kwintesencją elegancji. Odcień bordowy aktualnie znajduje się w czołówce jesiennych kolorów, dlatego jest to idealny wybór na tę porę roku. W tym przypadku mimo, że ponczo jest w ciemnym kolorze, to nie przytłacza, a dodaje szyku i kobiecości. W całym zestawieniu subtelny róż i bordo kontrastują i idealnie ze sobą współgrają.

Poncza mogliśmy już zobaczyć na wybiegach mody w sezonie jesień-zima 2024. Projektanci przedstawili wiele różnych wręcz zaskakujących fasonów. Większość z nich stawia na oversize'owe kroje, które są bardzo wygodne. To uniwersalny element, który można stylizować na wiele sposobów, co czyni go świetnym wyborem na chłodniejsze dni.