Skórzane ramoneski odchodzą do lamusa. Lewandowska pokazała hit na jesień

Kiedy myślimy o jesiennej modzie, jedno z pierwszych skojarzeń to skórzane ubrania. Tego sezonu wracają do łask ze zdwojoną siłą. Doskonale wpisują się w jesienny klimat, dodając każdej stylizacji charakteru. Skórzane płaszcze i spodnie, znane z rockowego pazura i elegancji, zdominowały wybiegi mody i zaczynają pojawiać się na ulicach. Ten element garderoby dominuje też w szafach znanych Polek.

Skórzany płaszcz to must-have w garderobie Małgorzaty Kożuchowskiej, której stylem inspiruje się wiele kobiet. Ostatnio aktorka pochwaliła się genialną stylizacją na jesień.

Pierwsze skrzypce zagrał właśnie płaszcz. Choć czerń pozostaje królową wśród skórzanych płaszczy, to w tym sezonie liczą się również odcienie brązu, czerwieni czy zieleni. Kożuchowska wybrała długi model w kolorze bordo. Idealnie wpisała się w najgorętsze trendy tego sezonu. Jesienną stylizację uzupełniły szpilki z noskiem w szpic oraz torebka o nietypowym kształcie.

My zwróciłyśmy szczególną uwagę na skórzany płaszcz, w którym przechadzała się po ulicach stolicy Francji. Wybrała długi model w odcieniu ciemnej czekolady . Zestawiła go z dzianinową sukienką w czarnym kolorze i lakierowanymi botkami na wysokim obcasie. Wyglądała obłędnie!

Skórzany płaszcz jest na tyle uniwersalny, że sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na większe wyjście. Można zestawić go z różnymi elementami garderoby — pasuje do jeansów, sukienek czy wzorzystych spódnic. Olga Bołądź wybrała skórzany płaszcz na modowy event. Aktorka postawiła na długi model w brązowym kolorze.