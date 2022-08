Noszenie obrączki ślubnej jest bezsensowne? Terapeutka par ma swoją teorię

Obrączka na palcu serdecznym prawej dłoni jest znakiem, że osoba jest po ślubie. Niektórzy uważają, że dla nieznajomych jest to sygnał, by nie podrywać, bo i tak ta znajomość nie będzie miała romantycznej kontynuacji. Z kolei z drugiej strony mówi się, że obrączka na palcu przypomina małżonkowi o złożonej przysiędze i powstrzymuje go przed zdradą. Czy można z pozoru zwykły przedmiot, symbol, traktować jako magiczny amulet, który gwarantuje wierność? Raczej nie. Wytłumaczyła to terapeutka par Alexandra Rickeman.