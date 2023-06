Nowa fryzura Tomaszewskiej wzbudziła sensację. "Co ta prowadząca ma na głowie?"

Przed szaloną metamorfozą

Jeszcze niespełna tydzień temu Małgorzata Tomaszewska wystąpiła w "Pytaniu na śniadanie" we fryzurze, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Prezenterka do tej pory nosiła bowiem długie, sięgające do piersi włosy, które odznaczały się ciepłymi – miodowymi i karmelowymi refleksami. Najczęściej układała je w delikatne fale.