Klasyczne szpilki to przeżytek. Te sandałki będą hitem wesel. Noszą je Tomaszewska i Drzyzga

Landrynkowe sandałki Małgorzaty Tomaszewskiej idealne na wesele

Małgorzata Tomaszewska uzupełniła swoją letnią kolekcję eleganckich butów różowymi sandałkami, które jak magnes przyciągnęły wzrok fanów na Instagramie. Choć prezenterka włożyła je do casualowej stylizacji z jeansami, to my widzimy je na weselnym parkiecie. Do jakiej kreacji będą pasować?