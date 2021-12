Nowa klasa akcesoriów dla kobiet – biżuteria dla zmysłów

Pierwszym kluczem do zrozumienia fenomenu tego produktu jest już nazwa. FreeBuds Lipstick nawiązują do formy klasycznej szminki, którą przypomina etui ze stali nierdzewnej. Zastosowano tu sprawdzony duet dwóch eleganckich kolorów, czyli czerni i złota. Obudowa została dopracowana w oparciu o 30 precyzyjnych procesów projektowych. Polerowanie stali na wysoki połysk zapewnia powierzchnię gładką niczym lustro. Szykowne etui z powodzeniem mogłoby kryć w sobie kosmetyki najwyższej światowej klasy, ale tu pojawia się element nieoczywisty. Ze złotem i czernią stylowo kontrastuje bowiem czerwień minimalistycznych słuchawek. Tak jak ognisty odcień szminki, może on stanowić swoiste zwieńczenie codziennej stylizacji. Na tym jednak nie koniec niespodzianek! Słuchawki FreeBuds Lipstick dostarczane są dodatkowo w pachnącym pudełku upominkowym. W ten sposób poruszają zmysły już od pierwszego kontaktu i stanowią doskonały pomysł na kreatywny podarunek – dla bliskiej kobiety, przyjaciółki, a także dla siebie. Warto o tym pamiętać chociażby w kontekście zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.