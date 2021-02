Nowa odsłona linii NIVEA NATURALLY GOOD – wszystkie opakowania przystosowane do recyklingu

NIVEA od ponad 100 lat nieustannie poszukuje najskuteczniejszych formuł swoich kosmetyków. Tworzenie bezpiecznej, a zarazem przyjaznej dla środowiska pielęgnacji to jedno z kluczowych wyzwań, które postawiła przed sobą NIVEA. Dlatego to właśnie składniki pochodzenia naturalnego stały się inspiracją do rozszerzenia linii NATURALLY GOOD o przeciwzmarszczkowe kremy do twarzy i produkty do pielęgnacji ciała.

Źródło: Materiały prasowe