Nowe CUPRA Leon i Formentor ruszają na podbój serc. Co oferują?

W salonach właśnie pojawiły się nowe Leon i Formentor. Kompaktowe modele marki CUPRA wraz z modernizacją zyskały jeszcze więcej cech i rozwiązań, które budzą pożądanie. Wyjaśniamy, co wyróżnia nowe modele marki, która narodziła się w Barcelonie.

CUPRA buduje swoją niezależność i pnie się w statystykach sprzedaży. Od momentu debiutu w 2018 roku do dziś CUPRA sprzedała na świecie już pół miliona samochodów. Nic dziwnego, że klienci tak chętnie wybierają nową hiszpańską markę: jej modele łączą sportowy charakter prowadzenia i drapieżny design z przekonującymi walorami praktycznymi. Doskonale widać to na przykładzie Leona i Formentora, czyli kompaktowych modeli. Leon jest dostępny jako pięciodrzwiowy hatchback lub kombi (o nazwie Sportstourer), natomiast Formentor gra w klasie crossoverów, które biją rekordy popularności na naszych drogach.

Nowe wcielenie ikon

CUPRA Leon i Formentor zostały niedawno gruntownie zmodernizowane. Zachowały atletyczne proporcje nadwozia i zyskały nowy, jeszcze bardziej wyrazisty design. Najbardziej charakterystycznym elementem nowej stylistyki jest przód wzorowany na nosie rekina. Designerzy osiągnęli ten efekt, usuwając klasyczny grill, przesuwając wloty powietrza w dolne partie zderzaka oraz wizualnie wydłużając maskę, zwieńczoną intrygującym logo CUPRA.

Kolejny kluczowy motyw, wynikający z nowego języka stylistycznego marki, to trójkąty: widać je wyraźnie w przednich reflektorach i są interpretowane także w innych detalach nadwozia. Reflektory kryją zaawansowaną technologię Matrix LED – w nocy automatycznie regulują obszar i zasięg świateł drogowych w taki sposób, by unikać oślepiania innych uczestników ruchu.

W tylnej części nadwozia nowego Leona i Formentora wzrok przyciąga podświetlane logo CUPRA. Styliści zręcznie wkomponowali je w pas świetlny, który pozwala z daleka łatwo rozpoznać, z jaką marką ma się do czynienia. Teraz rozpoznawalność została dodatkowo wzmocniona, wszak tożsamość i pewność siebie marki też się rozwija.

Od początku marce CUPRA towarzyszy też miedziany kolor, który pojawia się w detalach nadwozia i wnętrza. W nowym Leonie i Formentorze będzie można zamówić aluminiowe felgi z miedzianym akcentem kolorystycznym. Do wyboru jest nawet dziewięć ich wzorów o średnicy 18 i 19 cali. Duże możliwości personalizacji oferuje także paleta lakierów, składająca się w przypadku Leona z dziewięciu, a Formentora z ośmiu kolorów. Wśród nich są także opcje matowe: Century Bronze, Enceladus Grey i Magnetic Tech Matt. Pozwalają one jeszcze lepiej podkreślić ostre, precyzyjnie wyprofilowane linie karoserii, jak również indywidualizm właścicielki lub właściciela.

Wnętrze wywołujące emocje

Sportowy, progresywny charakter definiuje także udoskonalone wnętrze modeli Leon i Formentor. Kokpity obu z nich różnią się pewnymi detalami, ale łączy je przede wszystkim koncepcja obsługi oraz zastosowane materiały. CUPRA stawia na zrównoważone, innowacyjne tkaniny, takie jak Seaqual i Dinamica. Ta pierwsza została wyprodukowana z przetworzonych plastików wyłowionych z mórz i zebranych z plaż. Dinamica z kolei to rodzaj mikrofibry przypominającej zamsz. Aż 73 proc. surowców użytych do jej produkcji pochodzi z recyklingu. Nowością na desce rozdzielczej są również listwy z trójwymiarowym wzorem oraz konsola centralna obita miękką tkaniną – te elementy wyraźnie potęgują wrażenie wysokiej jakości wykonania wnętrza.

W nowym Leonie i Formentorze pojawił się najnowszy system multimedialny z 12,9-calowym centralnym ekranem i ulepszonym interfejsem. Układ ikon i widżetów można dostosowywać do własnych upodobań, np. według najczęściej używanych funkcji. Bez problemu można połączyć swój telefon i korzystać bezprzewodowo z Apple CarPlay czy Android Auto. Aby w baterii telefonu nie zabrakło prądu, przewidziano ładowarkę indukcyjną, która zapewnia moc aż 15 watów i przy okazji chłodzi telefon, by nie doszło do przegrzania urządzenia.

Pod ekranem znajduje się podświetlany, dotykowy pasek, który pozwala regulować temperaturę w strefie kierowcy i pasażera oraz poziom głośności. Za wrażenia dźwiękowe w kabinie odpowiada teraz firma Sennheiser, z którą CUPRA nawiązała współpracę. Wysokiej jakości system audio o mocy 390 watów składa się z 12 głośników, zapewniających czysty dźwięk. Eksperci firmy Sennheiser wykorzystali tutaj oprogramowanie Ambeo Concerto zdolne do wydobywania bazowych składników utworów muzycznych, jak np. instrumentów, i rozprowadzania ich dźwięku po kabinie. Efekt: głębsze zanurzenie w muzyce i przyjemność odsłuchu.

Podczas gdy na ekranie rządzi sterowanie dotykowe, tak na kierownicy CUPRA pozostaje wierna klasycznym przyciskom i pokrętłom. Haptyczne guziki pozwalają w Leonie i Formentorze szybko i bez rozpraszania uwagi zmieniać szereg ustawień, w tym także wskazania na wirtualnych zegarach. W zależności od sytuacji i potrzeb można skonfigurować widok np. z dużym obrotomierzem, wskaźnikami do sportowej jazdy, działaniem asystentów lub szerszym obszarem mapy. Cenionym przez użytkowników rozwiązaniem są dwa dodatkowe przyciski umieszczone na "satelitach": prawym uruchamia się silnik, a lewym zmienia tryby jazdy.

Sportową atmosferę w kabinie pozwalają poczuć także opcjonalne kubełkowe fotele. Poza tym, że świetnie wyglądają, zapewniają także znakomite podparcie ciała w zakrętach – boczki są mocno wyprofilowane, siedzisko umieszczone niżej, przez co pozycja za kierownicą wyraźnie sportowa. Takie fotele idealnie pasują do najmocniejszych wariantów silnikowych Leona i Formentora, które zapewniają bardzo dynamiczne wrażenia z jazdy.

Moc wyboru

Wybór jednostek napędowych jest naprawdę imponujący. Zacznijmy od szczytu gamy silnikowej, czyli aż 333-konnego 2.0 TSI, które występuje w Formentorze i Leonie Sportstourer. To generator silnych emocji za kierownicą: przyspieszenie 0-100 km/h zajmuje tylko 4,8 s, a standardem jest tu nie tylko napęd na cztery koła, lecz także tzw. torque splitter. To zaawansowany system rozdzielający moment obrotowy między tylne koła. W zależności od wybranego trybu jazdy może poprawiać stabilność i zwinność w zakrętach, lub ułatwiać… zrywanie przyczepności i jazdę poślizgami. CUPRA opracowała do tego specjalny tryb jazdy Drift, w którym moment przenoszony jest chwilowo na jedno tylne koło.

W najmocniejszej wersji Leona i Formentora można opcjonalnie zamówić hamulce marki Akebono: mają grubsze, perforowane tarcze o średnicy 375 mm oraz sześciotłoczkowe zaciski. To coś dla tych, którzy gdy widzą pustą drogę pełną zakrętów, zbijają bieg i wciskają mocno gaz.

Silnik 2.0 TSI występuje także z mocą 300 KM (w Leonie hatchbacku, z napędem na przednie koła), 265 KM (w Formentorze) oraz 204 KM (we wszystkich odmianach, standardowo z układem 4x4). Moc 150 KM CUPRA proponuje w aż trzech wydaniach: jako podstawowe benzynowe 1.5 TSI, 1.5 eTSI, czyli pod postacią tzw. miękkiej hybrydy, oraz jako wysokoprężne 2.0 TDI. Wybór między nimi zależy od preferencji kierowcy: bazowy silnik występuje tylko z manualną skrzynią biegów, natomiast 1.5 eTSI i 2.0 TDI z automatyczną skrzynią dwusprzęgłową DSG w standardzie.

Diesel (czyli TDI) może przypaść do gustu tym, którzy pokonują często dalekie trasy i cenią sobie najniższe możliwe spalanie oraz duży zasięg na jednym baku. 1.5 eTSI także oferuje bardzo satysfakcjonujące zużycie paliwa, głównie dzięki 48-woltowemu rozrusznikowi-generatorowi – to niewielka maszyna elektryczna, która wspiera jednostkę spalinową (np. podczas przyspieszania) i zarazem potrafi odzyskiwać energię kinetyczną, zamieniać ją w elektryczną i ładować niewielki akumulator. Dzięki temu rozwiązaniu w momencie zdjęcia nogi z gazu możliwe jest tzw. żeglowanie, czyli jazda z chwilowo odłączonym silnikiem spalinowym. Efekt: niższe zużycie i niższa emisja CO2.

Czempionem emisyjnym w gamie jest jednak hybryda plug-in o oznaczeniu e-Hybrid: według cyklu pomiarowego WLTP emituje tylko 9-11 g/km w Leonie i 10-12 g/km w Formentorze. Hybryda plug-in łączy napęd benzynowy i elektryczny i ma większą baterię, którą można ładować z zewnętrznych źródeł energii. Pojemność 19,7 kWh wystarcza na pokonanie nawet ponad 100 km na samym prądzie – czyli lokalnie bez emisji.

Naładowanie baterii też nie stanowi większego problemu, dzięki funkcji ładowania prądem stałym z mocą do 50 kW (np. na szybkiej ładowarce w centrum handlowym) lub prądem zmiennym z mocą do 11 kW (czyli np. z wykorzystaniem garażowego wallboxa). CUPRA podaje, że w tym pierwszym wypadku uzupełnienie 10-80 proc. zajmie ok. 26 minut, natomiast pełne ładowanie w domu trwa minimum 2,5 godziny.

Postaw na bezpieczeństwo

Nowe CUPRA Leon i Formentor oferują także wachlarz systemów bezpieczeństwa. W podróży można liczyć na wsparcie układów Travel Assist, Side Assist czy Emergency Assist. Ten pierwszy wykorzystuje informacje z adaptacyjnego tempomatu i asystenta pasa ruchu – aktywnie utrzymuje pojazd na środku pasa i dostosowuje prędkość oraz odległość od poprzedzającego pojazdu, i to w pełnym zakresie prędkości. Side Assist z kolei monitoruje martwe pole – jeśli pojawi się w nim inny pojazd, zaświeci się led-owa lampka pod lusterkiem, natomiast jeśli w tym momencie włączy się kierunkowskaz i podejmie się próbę zmiany pasa ruchu, system ostrzeże nas sygnałem dźwiękowym.

Czujniki układu Side Assist wykorzystuje także Exit Assist: po zakończeniu jazdy monitoruje obszar, w którym mogłoby dojść do kolizji otwartych drzwi z nadjeżdżającym samochodem lub rowerem. Jeśli pociągnie się za klamkę, a akurat inny pojazd będzie nadjeżdżać z boku, system wyzwoli ostrzeżenie dźwiękowe i wizualne.

Emergency Assist to z kolei rozwiązanie, które podczas jazdy na bieżąco monitoruje skupienie osoby kierującej pojazdem, upomina ją gdy zauważa rozproszenie uwagi, a w przypadku braku reakcji system może zainicjować najpierw krótkie hamowanie, a następnie automatyczne zatrzymanie, włączenie świateł awaryjnych i wezwanie służb ratunkowych przez system eCall. eCall automatycznie dzwoni po pomoc także w razie kolizji. Potrafi przekazać takie informacje jak pozycja pojazdu, rodzaj silnika i liczba pasażerów – to pomaga służbom ratowniczym odpowiednio przygotować się do udzielenia pomocy. W razie wypadku, pasażerów chroni zestaw siedmiu poduszek powietrznych w standardzie.

Nowe CUPRA Leon i Formentor już trafiły do salonów i można je zamawiać. Ceny Leona wahają się od 132 800 za podstawową wersję 1.5 TSI do 214 900 zł za Leona Sportstourer z 272-konną hybrydą plug-in. Formentor kosztuje w wyżej wymienionych wersjach od 138 400 zł do 257 300 zł.

