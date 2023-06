Nowe świadczenie dla emerytów od 1 lipca. Kto je dostanie?

500 plus dla seniora

W tym roku zwiększył się próg dochodowy, od którego wypłacane jest świadczenie 500 plus dla seniora. Aby skorzystać z tego dodatku, trzeba spełnić specjalne warunki. Przede wszystkim przysługuje on osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które ukończyły 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Bardzo ważne jest również spełnienie kryterium dochodowego - emerytura, renta lub inne dochody nie mogą przekraczać 2157,80 zł brutto.