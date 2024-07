Nowości marki CUPRA – Leon i Formentor łączą drapieżny design i zrównoważony rozwój

Leon i Formentor to najważniejsze modele CUPRA, które szturmem podbijają rankingi sprzedaży. Leon jest dostępny jako hatchback oraz kombi, natomiast Formentor to crossover, który wymyka się standardowym klasyfikacjom: jest i sportowy i praktyczny. Oba modele łączy buntowniczy charakter, atletyczne linie nadwozia i przede wszystkim podobna technologia – Leon i Formentor przeszły spore aktualizacje na 2024 rok.

Drapieżny design jest wizytówką CUPRA. Hiszpańska marka, mimo młodego wieku, wypracowała już swój unikalny styl: pomyślcie o atletycznych proporcjach, ostrych liniach i miedzianych akcentach. Teraz zespół stylistów wzbogacił język designu CUPRA o nowe elementy – motyw trójkąta, pojawiający się m.in. w reflektorach oraz charakterystyczny przód inspirowany nosem rekina. Z tyłu z kolei logo CUPRA stał się częścią podświetlanej listwy. To wszystko nadaje Leonowi i Formentorowi progresywności, lepszej rozpoznawalności i wizualny efekt pełnej gotowości do dynamicznego działania.

Wrażenie świeżości dopełniają także nowe kolory lakierów. Do wyboru są aż trzy odcienie w matowym wykończeniu, co świetnie współgra z designem CUPRY. Kropkę nad "i" stawiają ciekawie zaprojektowane aluminiowe felgi, lakierowane na czarny i miedziany kolor.

Wnętrze Leona i Formentora to połączenie nowoczesności i sportowego charakteru. W oczy od razu rzucają się trójramienna, wyprofilowana kierownica z przyciskami do uruchamiania silnika i zmiany trybu jazdy. Pod ręką są także łopatki do sekwencyjnej zmiany przełożeń dwusprzęgłowej skrzyni. Fotele mają już w standardzie sportowy sznyt, lecz w opcji można zamówić kubełki, które zapewniają najbardziej sportową pozycję prowadzenia i nawet podczas dynamicznej jazdy będą bardzo mocno trzymały ciało.