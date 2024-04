Nowości na wiosnę. Kosmetyczne i nie tylko

Trzecia opcja to serum o intensywnym działaniu przeciwstarzeniowym od Sesdermy. Innowacyjna formuła z retinoidem i krzemem organicznym ma moc spłycania nawet najgłębszych i najbardziej utrwalonych zmarszczek . Do tego nawilża, zwiększa napięcie skóry i wyrównuje koloryt, nadając cerze blasku. W linii Retisil znajdziemy też krem do intensywnej pielęgnacji konturu oczu i ust oraz olejek do twarzy.

Wśród wiosennych nowości marki tołpa i serii pure trends znajdziemy trzy linie kosmetyków: super fruits, healty look i energy boost . Do gustu przypadł mi szczególnie produkt z tej ostatniej, tj. nawilżający krem pod oczy. Nadaje spojrzeniu świeżego wyrazu dzięki redukcji cieni i rozświetleniu okolic pod oczami. Dodatkowy plus za poręczne opakowanie i wygodny aplikator z cienką końcówką.

Wegańska marka Veoli Botanica wcześniej ujęła mnie swoim lekkim żelem do mycia twarzy Clean Me Up w szklanej buteleczce. Teraz przychodzi z kremem przeciw fotostarzeniu SPF 50+, UVA, UVB, PA++++. Produkt But First, Sunscreen ma dość gęstą formułę, ale nie bieli się, dobrze zachowuje się pod makijażem i dodatkowo bardzo ładnie pachnie – jak ekskluzywny kosmetyk z wysokiej półki. Tutaj również brawa za wygodne opakowanie z pompką, moim zdaniem znacznie lepsze od tubki.

To alternatywa dla klasycznego kremu przeciwsłonecznemu. Docenią ją beautymaniaczki i fanki koreańskiej pielęgnacji. Produkt to nic innego, jak miękka poduszeczka nasączona intensywnie nawilżającą i kojącą emulsją zawierającą wąkrotę azjatycką i trzy rodzaje kwasu hialuronowego. Filtr SPF50+/PA++++ skutecznie chroni skórę przed słońcem.

Wiosną linia Natural Expert od Barwa Cosmetics powiększa się o produkty do mycia i pielęgnacji ciała, czyli żele pod prysznic i balsamy. Jeśli chodzi o składy, mamy do czynienia z: ekstraktem z oliwki, masłem shea, ceramidami, niacynamidem i adaptogenami z lukrecji. Natomiast dodatkowo do wyboru mamy trzy kojące zmysły zapachy: białe kwiaty, lilię wodną oraz białą herbatę .

Mus do ciała The Ritual of Sakura, Rituals, 65 zł