Nowy etap w życiu Aleksandry Kwaśniewskiej

Aleksandra ostatnio wraz z mężem Kubą Badachem udzieliła wywiadu dla "Dzień Dobry TVN". Małżonkowie w rozmowie opowiedzieli między innymi o pracy nad utworem "Liczy się tylko to" z disneyowskiego filmu "Co w duszy gra".

Nowy etap w życiu zawodowym Oli Kwaśniewskiej

Piosenkę wykonał Kuba. Okazało się jednak, że nad słowami pracowali razem. Wygląda na to, że właśnie dzięki muzyce Ola otworzyła nowy etap w życiu zawodowym. To już kolejna piosenka, do której Aleksandra Kwaśniewska napisała słowa. Czy o córce byłego prezydenta można zatem mówić, że jest autorką tekstów?