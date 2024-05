Znów jest w Polsce. To długo niewidziany drapieżnik

Puszcza Białowieska, znana z bogactwa różnorodności biologicznej, stała się domem dla nowego, nieoczekiwanego mieszkańca. Szakal złocisty, gatunek dotychczas niespotykany w tym regionie Polski, został zarejestrowany przez fotopułapkę Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. To wydarzenie wzbudza wiele pytań dotyczących migracji gatunków, zmian klimatycznych oraz wpływu człowieka na środowisko naturalne.

Pierwsze potwierdzone przypadki obecności szakala złocistego w Polsce miały miejsce w 2015 roku. Od tego czasu gatunek ten stopniowo rozszerzał swój zasięg, pojawiając się w różnych regionach kraju. W 2024 roku szakal złocisty został po raz pierwszy zaobserwowany w Puszczy Białowieskiej, co stanowi istotny krok w ekspansji tego gatunku na północny wschód Polski.

Naturalnym środowiskiem szakala złocistego są stepy, półpustynie i tereny otwarte Azji, południowo-wschodniej Europy oraz północnej Afryki. W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się jednak ekspansje tego gatunku na północ i zachód Europy, co naukowcy wiążą ze zmianami klimatycznymi oraz działalnością człowieka.

Dotarły do Polski. Wiadomo, gdzie jest ich najwięcej

Dotarły do Polski. Wiadomo, gdzie jest ich najwięcej

Dotarły już do Polski. Roznoszą gorączkę krwotoczną

Dotarły już do Polski. Roznoszą gorączkę krwotoczną

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!