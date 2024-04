Nowy gatunek kleszcza. Zauważono go na Dolnym Śląsku

Na świecie opisanych jest ponad 850 gatunków kleszczy, z czego w Polsce na stałe występuje 21. Najczęściej jest to kleszcz pospolity.

Jak informują naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego, na Dolnym Śląsku pojawił się nowy gatunek kleszcza. To kleszcz Hyalomma, który najpierw trafił do Niemiec wraz z ptakami wędrownymi.

Jak wskazują badacze, przybycie do nas egzotycznego gatunku ma związek z globalnym ociepleniem. Kleszcze, które wcześniej występowały głównie w Afryce i Azji, teraz są także w Europie.

Kleszcze to małe, ale niezwykle sprytne pasożyty, które mogą zaatakować nas nawet podczas krótkiego spaceru. Zanim wbiją się w skórę, znieczulają nas tak, żebyśmy nie zorientowali się, że są obecne na naszym ciele.

Po każdym ugryzieniu kleszcza musimy jednak bacznie obserwować nasze ciało. Gdy pojawi się rumień, powinniśmy niezwłocznie udać się do lekarza. Jest to bowiem pierwszy objaw boreliozy. Kolejnymi są bóle mięśni i stawów. Prof. Simon zaznacza jednak, że jest ona całkowicie wyleczalna. - Na boreliozę podaje się antybiotyki, które działają skutecznie.

Leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego radzą, jak zapobiegać ukąszeniom przez kleszcze. Po powrocie do domu warto przetrzeć swoje ubrania i ciało specjalną rolką do czyszczenia odzieży. Ta prosta metoda pozwoli na usunięcie kleszczy, które mogliśmy przynieść ze sobą z zewnątrz.

