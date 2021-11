Nowy Muffin WW dumnie wkracza na sklepowe półki

"Dla każdego coś dobrego" – w myśl tej zasady linia produktów bazujących na smaku kultowych wafelków WW została urozmaicona. W czerwcu konsumenci mieli okazję odkryć Donuta WW, a od teraz mogą sięgnąć po wyjątkowego Muffina WW. Nowy Muffin WW od E.Wedel rozpieszcza podniebienia doskonałym połączeniem delikatnego, muffinowego ciasta, w którym zatopiono kruche kawałki wafelków WW. Z wierzchu natomiast nowość uzupełnia wedlowska czekolada deserowa i… jeszcze większe kawałki wafelków WW! Jednak to nie tylko smak nowego muffina zasługuje na uwagę. Jego wygląd przywołuje na myśl najpyszniejsze, domowe wypieki, które kojarzą nam się z ciepłem, dobrymi chwilami i latami pełnymi beztroski. Muffin WW od E.Wedel to więc doskonała propozycja na deser, którego smak przywoła dobre wspomnienia i zapewni chwilę przyjemności na co dzień.