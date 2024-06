Nowy Projekt "8 Minut Nas". Jak wyrobić zdrowe nawyki?

Projekt "8 Minut Nas" ma na celu wspieranie rodzin w budowaniu zdrowych nawyków i silnych więzi poprzez proste, codzienne wyzwania. Organizatorzy pragną, aby zdrowe nawyki stały się naturalną częścią życia uczestników, jednocześnie wspierając budowanie silnych i kochających relacji rodzinnych. Dążą również do tworzenia świadomych i zaangażowanych społeczności, które wspierają się nawzajem w dążeniu do lepszego życia.

Aby dołączyć do wyzwania, wystarczy śledzić nasze media społecznościowe, gdzie będą dostępne wszystkie informacje dotyczące rejestracji i uczestnictwa w projekcie. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy wsparcia na Facebooku, gdzie uczestnicy będą mogli dzielić się swoimi historiami, zadawać pytania i inspirować się nawzajem. Projekt "8 Minut Nas" to wyjątkowa okazja, aby wzmocnić relacje rodzinne i nauczyć się, jak budować trwałe, zdrowe nawyki. Dołączcie do nas i zainwestujcie w przyszłość swojej rodziny!