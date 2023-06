Zdrowe nawyki to nie tylko dieta. Dietetyk rozwiewa wątpliwości

Dieta to jest to, co jemy codziennie, to cały styl żywienia. Mamy mylne przeświadczenie, że dzięki diecie zmniejszymy lub zwiększymy masę ciała. Niestety jest tak negatywny stosunek do słowa "dieta", że ludzie się go często boją. W praktyce dietetycznej używa się sformułowań: "jadłospis", "posiłki", "plan żywieniowy". Rozsądny styl żywieniowy to przemyślana dieta. Trzeba wiedzieć jakie ilości kupić, tak aby nie marnować jedzenia. Szczegóły są ważne, dlatego lepiej, zjeść dobrej jakości jajka czy pieczywo, niż skupiać się na wykluczeniu całej grupy produktów. Nie ma potrzeby rezygnować z glutenu czy nabiału, jeśli nie mamy np. celiakii lub nietolerancji.