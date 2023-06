Nowy sposób na sitko. Całe życie robiłeś to źle

To wideo obejrzały już ponad trzy miliony internautów. Jego autor pokazuje, jak - według niego - należy prawidłowo używać sitka. "Całe życie robiłeś to źle" - twierdzi.

Pewnie wydaje ci się, że wiesz, jak używać sitka, żeby np. odcedzić makaron. Najprawdopodobniej umieszczasz go w zlewie, a następnie wlewasz do niego makaron i wodę z gotowania. Woda leci do zlewu, a w sitku zostaje odcedzony makaron. "Robisz to źle" - twierdzą twórcy kanału Cooking Cards i pokazują jak "prawidłowo" korzystać z sitka.