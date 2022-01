Tak klienci oszukują przy kasach samoobsługowych. Kasjerki mówią, co jest najgorsze

- Kiedyś przez chyba dwa tygodnie wariowały przy owocach, które są pakowane. Podchodzi elegancka kobieta do samoobsługowej z wypchanym koszykiem. Mówimy jej, że lepiej, gdyby podeszła do zwykłej kasy, bo tam co chwila będzie komunikat, że waga jest zła. Ale kobieta twierdziła, że chce do samoobsługowej. Co chwila trzeba było podchodzić i zatwierdzać złą wagę, a zamieszanie na sklepie było spore, tak, że nawet człowiek nie sprawdzał, czy wszystko w porządku, tylko klikał. Kobieta zapłaciła i już przy drzwiach czekał ochroniarz. Muszę przyznać, że to był najlepszy na świecie, bo wiele zauważał. I poprosił kobietę do biura. Okazało się, że tak kombinowała, że wbijając jakiś produkt. np. winogrona w opakowaniu, kładła zamiast nich produkt non food. Miała cztery produkty non food, a nabiła tylko jeden. Oszukała na prawie 300 zł. I twierdziła, że ona nic takiego nie zrobiła – opowiada kasjerka.