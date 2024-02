Nowy trend na komunię. Już nie koperty i konsole

Prezenty komunijne od lat budzą kontrowersje. Wszystko w związku z coraz to droższymi pomysłami na "pamiątkę komunijną", która sama w sobie nie ma nawet nic wspólnego z sakramentem. Koperty z pieniędzmi, kosztowne telefony, quady czy konsole odchodzą już jednak w niepamięć. Na ich miejsce wkracza najnowszy trend, który wielu może zdziwić. Poinformowała o tym jedna z internautek, która jest matką chrzestną.

Choć nie jest zdziwieniem, że chrzty i komunie są już takimi "zabawami" jak wesela, które organizuje się w restauracjach lub najmowanych salach, najnowszy trend związany z prezentem komunijnym dla dziecka, dosłownie zwala z nóg. Pani Iwona, której chrześnica wybiera się do komunii w tym roku, poinformowała o nim w liście do Onetu.

Przypomnijmy, że niemniej kontrowersyjny pomysł na prezent komunijny pojawił się w zeszłym roku. W mediach poinformowano wówczas o bardzo niebezpiecznej modzie, czyli kupowaniu w prezencie komunijnym żywych małpek . Dziennikarz "Gazety Wyborczej", Jakub Chełmiński, postanowił wtedy sprawdzić, jak kupić takie zwierzę. Jak się okazało, nie jest to wcale trudne, lecz kosztowne - od 6 do 40 tys. zł za zwierzę.

