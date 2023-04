Nowy okrutny trend na komunię. Już nie quady i konsole

Dziennikarz zadzwonił pod podane numery, wcielając się w potencjalnego klienta. Właścicielka podkreśliła, że małą małpkę trzeba karmić co cztery godziny, a w przypadku, gdy musimy wychodzić do pracy - "lepiej wziąć dwie małpki", żeby zajmowały się sobą. Co do klatki – zdaniem sprzedawczyni wystarczy "taka dla królika, potem może być dla dużych papug".