Nowy trend prosto z górskich szlaków. Jego fanką została Hailey Bieber

Gorpcore – na czym polega nowy trend w modzie?

Nazwa gorpcore została wymyślona już pięć lat temu przez redaktora "The Cut" i jest skrótem od "good old raisins and peanuts", czyli popularnej amerykańskiej przekąski zabieranej na wycieczki. Trend gorpcore jest bowiem inspirowany turystami i stylem osób, które łączą miłość do sportu i natury. Znaki rozpoznawcze i nieodłączne elementy? Zaliczamy do nich: ciepłe polary, kurtki wiatrówki, buty trekkingowe czy kominiarki, które łączą funkcje czapki i szalika w jednym. Styl charakteryzuje się także kolorami natury – dominują brązy, szarości, stonowane zielenie czy odcienie pomarańczowego – oraz noszeniem wielu warstw.