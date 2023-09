Nowy wymiar luksusu - premiera diamentowej kampanii Apart

To specjalnie wyselekcjonowana złota biżuteria premium z diamentami, która znajdzie uznanie u prawdziwych koneserów i najbardziej wymagających klientów. Realizując kampanię marka Apart postawiła na dyskretną elegancję i naturalność tak, aby nie przyćmiewać kunsztu biżuteryjnych wzorów. Stąd wybór lokalizacji, czyli architektonicznego tła zdjęć i filmów, które jest nowoczesne i wysmakowane. Ta nienachalna, choć wyrafinowana estetyka znakomicie sprawdziła się w tak wymagającej kampanii. Jaką biżuterię można w niej podziwiać? To selekcja biżuterii z najwyższej półki, w której odbija się mistrzowskie podejście do sztuki jubilerskiej, bo wysokiej jakości diamenty wymagają podczas pracy z nimi profesjonalnych umiejętności i jednocześnie delikatności. Dzięki temu powstały spektakularne wzory - rozświetlone zmysłowym blaskiem diamentów i brylantów naszyjniki, kolczyki i bransoletki.