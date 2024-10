Skończył 62 lata. Ludzie nie mają pojęcia, z kim jest związany

Popularność przyniosła mu rola doktora Pawicy w serialu "Na dobre i na złe". Występował także w filmach takich jak "Chłopaki nie płaczą", "Quo vadis", "Świadek koronny" oraz "Zróbmy sobie wnuka". W latach 90. poznał Małgorzatę Kożuchowską, co zaowocowało romansem. Dziś aktor niechętnie mówi o życiu prywatnym.

Aktor od lat ceni swoją prywatność i niechętnie dzieli się szczegółami swojego życia miłosnego. W jednym z postów na Instagramie dał do zrozumienia, że jest w szczęśliwym związku i nazwał nawet swoją partnerkę narzeczoną, czym wywołał niemałe poruszenie wśród swoich fanów.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl