O mało nie zabiła jej zabawka. Mała dziewczynka cudem uniknęła śmierci

Połknęła magnetyczne kulki

Jak wyjaśniła kobieta, magnesy łączą się ze sobą wewnątrz ciała i przyciągając się miażdżą ścianki jelit, które znajdą się między nimi. Dzięki szybkiej interwencji jej czteroletniej córeczce nic już nie grozi. Thake wspomniała jednak, że na oddziale, na którym przebywa, znajduje się również 2-latka, która połknęła aż 14 kulek. Kobieta zaapelowała do rodziców, których dzieci posiadają kolorowe magnesy, by je natychmiast wyrzucili.

Polski przypadek

"Tym razem udało je się usunąć w gastroskopii i dziecko nie potrzebowało operacji. Dziś kulki nie zrobiły „dziury” w przewodzie pokarmowym, ale gdyby poleżały tam jeszcze kilka dni to pewnie by tak się stało. Nie ma tygodnia, żeby do nas do szpitala nie trafiło dziecko, które zjadło magnesowe kulki. Jeśli macie to w domu wyrzućcie to dziadostwo i nigdy kupujcie tej pseudo zabawki" - pisała doktor Magdalena Dobrowolska.