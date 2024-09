O przyszłości sztuki i nauki w mieście Kopernika – Future Frombork Festival Art & Science

Future Frombork Festival to unikalne wydarzenie na polskiej mapie festiwali. Realizowany w niewielkiej miejscowości, swoim zasięgiem i rozmachem może równać się z tymi największymi. To właśnie we Fromborku, gdzie żył i pracował Mikołaj Kopernik, spotkała się elita polskich naukowców sektora kosmicznego, gwiazdy świata mody i sztuki oraz twórcy muzyki, po których utwory sięgają uznani producenci filmów i gier wideo. Goście Future Frombork Festival mogli wziąć udział w pokazie mody marki MMC oraz wysłuchać koncertu przygotowanego przez Nanook of the North.