O tym, czemu tegoroczne wakacje koniecznie w Chorwacji!

HVAR [PLACESHOTEL] by Valamar to nowy hotel lifestylowy, który zachwyca pomysłowością i swobodną atmosferą. Mieści się przy plaży, niedaleko od miejscowości Stari Grad i adresowany jest do gości, którzy pragną odpocząć przy dobrej muzyce i kolorowych drinkach, a podczas wakacji nie chcą się o nic martwić. Obiad? kolacja? – tu wszystko jest elastyczne – wystarczy, że zarezerwujesz pokój i przyjedziesz.