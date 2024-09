Obchodzi pierwszą rocznicę ślubu. Oto jak będzie świętować z mężem

Do sieci szybko trafiły zdjęcia pary młodej. Restauratorka i gwiazda Polsatu postawiła na prostą suknię odsłaniającą ramiona, a jej wybranek dopasował się do niej kolorystycznie za sprawą białej marynarki.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że to już drugie małżeństwo Ewy Wachowicz . W latach 1996-2007 związana była bowiem z dziennikarzem Przemysławem Osuchowskim. Para doczekała się córki Aleksandry.

