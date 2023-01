Obcisłe spodnie zrobiły swoje. Tylko ona nosi tak skórę

Z czym łączyć skórzane spodnie?

Kim Kardashian zestawiła skórzane spodnie z ciemnoszarym t-shirtem z nadrukami, który prawdopodobnie podwinęła pod biustonosz, tworząc tym samym crop top. To sprytny trik na to, aby osiągnąć modny look. Tego typu spodnie można także swobodnie połączyć z białą koszulą. Uzupełnieniem stylizacji celebrytki była srebrna biżuteria i czarna minitorebka.