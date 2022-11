Sportowa elegancja. Kim Kardashian jedną nogą na stoku, drugą na imprezie

Botki jak skarpeta

Buty, które większość uznałaby za zarezerwowane na sobotnią imprezę, z Kim Kardashian są niemalże nierozłączone. Model z noskiem w szpic to specjalista, który wizualnie wysmukla nogi do granic możliwości. Elastyczne i obciskające nogę buty przypominają spandex. Doskonale stapiają się ze spodniami, dlatego trudno stwierdzić - czy to kozaki sięgające miejsca, którego wzrok nie sięga, czy może botki a la skarpeta?