Oblał kwasem Kate Piper. Teraz złamał warunki wyroku

Stefan Sylvestre pozostaje nieuchwytny

W 2008 roku Stefan Sylvestre oblał kwasem siarkowym modelkę i prezenterkę telewizyjną Kate Piper. W wyniku ataku jej ciało zostało bardzo dotkliwie poparzone. Rok później mężczyzna został skazany na dożywocie. W 2020 roku został warunkowo wypuszczony. Sylvestre naruszył warunki zwolnienia, przez co powinien zgłosić się z powrotem do zakładu karnego. Nie dość, że się nie zgłosił, to pozostaje nieuchwytny. Policja szuka sprawcy ataku na Piper.