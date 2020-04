Obowiązek zasłaniania twarzy. Czy małe dzieci też muszą nosić maseczki ochronne?

Niedawno Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób wydało oficjalne oświadczenie, w którym uwzględniono, że dzieci do 2. roku życia oraz osoby mające problemy z oddychaniem albo niezdolne do samodzielnego zakrywania twarzy są zwolnione z noszenia maseczek ochronnych. Podobny zapis widnieje w polskich przepisach regulujących powszechny obowiązek zakrywania nosa i ust, ale z pewnymi wyjątkami.

Małe dzieci i maseczki ochronne – kiedy są zwolnione z obowiązku?

Tak naprawdę nie ma sztywnej granicy związanej z konkretnym wiekiem dzieci, jeśli chodzi o obowiązek noszenia maseczek ochronnych. Zgodnie z postanowieniem ministra Szumowskiego, dzieci do 4. roku życia są zwolnione z obowiązku zakrywania twarzy. Na pewno większość maluchów byłaby niezadowolona z maseczki na twarzy, co w przyszłości skutkowałoby ich buntem, wybuchem płaczu i nerwowością, ale nie ma poza tym żadnych przeciwwskazań medycznych. Zwolnienie małych dzieci do lat 4 z obowiązku noszenia maseczek jest słuszną decyzją, ponieważ zazwyczaj nie rozumieją one potrzeby zasłaniania twarzy. W rezultacie dotykałyby maseczek rękami, co nie jest wskazane.