"Koniec Iwony i Gerarda"? Gwiazda "Sanatorium" komentuje plotki

">Sanatorium miłości< stało się takim show typowo randkowym.Widzę, że jest duża różnica między pierwszymi edycjami a tymi, które są teraz. Być może jest to dlatego, że uczestnicy mogli oglądać poprzednie edycje i przygotować się do tego, co się wydarzy. Zauważyłam, że nie hamują się w gestach. My byliśmy bardziej powściągliwi, jeżeli chodzi o całusy czy przytulania. Były podchody, były obserwacje, były zauroczenia, ale chyba nie było aż takiej otwartości, jak w ostatnich edycjach" - przyznała.