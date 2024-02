Jej mąż ma 84 lata. "Ludzie dziwią się, że w ogóle uprawiamy seks"

5 sierpnia 2023 roku uczestnicy drugiej edycji programu "Sanatorium miłości" postanowili wziąć ślub. Iwona i Gerard pobrali się na dziedzińcu niepołomickiego zamku - to właśnie w tym miejscu mężczyzna oświadczył się ukochanej w swoje 81. urodziny.

Iwona nie ukrywa, że wcześniej dwukrotnie brała ślub. Od jednego męża odeszła, drugi zmarł. Teraz na nowo odkrywa, co oznacza miłość. Jednak jej obecny związek i zachowanie nie podoba się internautom.

Kwestia ubrań czy sportu to nie jedyne rzeczy krytykowane w sieci. Iwona i Gerard jakiś czas temu w programie śniadaniowym szczerze powiedzieli o życiu erotycznym. Zakochani wyznali, że wciąż czują się jakby byli w "okresie godowym", a ich organizmy wręcz domagają się seksu. Senior dodał nawet, że w łóżku nie "odwalają pańszczyzny", a po stosunku tulą się i cieszą swoją bliskością. Internauci byli jednak bezlitośni.

Zarówno Iwona, jak i Gerard mają swoje własne domy. Ona swoje lokum stworzyła pod Radomskiem, on zaś w Zabrzu. Mimo że są po ślubie, nie potrafią się rozstać z tym, co stworzyli przed małżeństwem.

Chociaż od jednego domu do drugiego jest 130 km, para postanowiła, że chwilowo będą pomieszkiwać raz w Zabrzu, a raz w domu Iwony.

Zakochani lubią podróżować i tworzyć wspólne wspomnienia. Na co dzień starają się nie przejmować złośliwymi komentarzami.

Przyjechali do sanatorium. Zostali wyrzuceni już po pierwszym dniu

Przyjechali do sanatorium. Zostali wyrzuceni już po pierwszym dniu

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!