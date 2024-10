Na jednym z warszawskich eventów partnerka Marcina Hakiela pojawiła się w dość odważnej stylizacji. Dominika zdecydowała się na czarne body i obcisłą, przezroczystą sukienkę do połowy uda. Kreację uzupełniła okularami i kozakami z opadającą cholewką. Nie spodobało się to projektantowi i styliście Danielowi Jacobowi Dalemu, który skomentował wybór partnerki Marcina Hakiela w rozmowie z shownews.pl.

Marcin Hakiel przez kilka lat był związany z tancerką Magdaleną Soszyńską. W sierpniu 2005 roku, podczas przygotowań do "Tańca z gwiazdami", poznał Katarzynę Cichopek, którą poślubił trzy lata później. Para ma dwoje dzieci. W marcu 2022 roku poinformowali o rozstaniu i planowanym rozwodzie. Cichopek związała się z Maciejem Kurzajewskim.

