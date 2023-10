Pokazali się razem. Ekspertka od mowy ciała: Tak wygląda szczęście

"Tak wygląda szczęście. Zauważalne u Marcina Hakiela wyraźnie uniesione kąciki ust i oczu, wskazują na szczerość uśmiechu. Potwierdzają to mocno zarysowane mięśnie jarzmowe okolicy ust. Mięsień jarzmowy większy jest głównym mięśniem uśmiechowym, ponieważ unosi kąciki ust do góry, a także umożliwia wykonanie szczerego uśmiechu odsłaniającego zęby. Do tego energia i dynamiczna postawa oraz pewny krok wyprzedzający mogą wysyłać sygnały dumy i radości" - podkreśliła ekspertka.