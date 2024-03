Jak czesały się kobiety w czasach PRL‑u?Ekspertka wspomina kultowe fryzury

Tym razem nie będziemy pisać o najmodniejszych cięciach i koloryzacjach na 2024 rok, a weźmiemy na tapetę temat z nutką nostalgii. Cofając się do poprzedniego tysiąclecia, przypomnimy sobie, jakie fryzury nosiły kobiety w PRL-u. Z dekady na dekadę trendy ulegały dynamicznym zmianom i nie można było narzekać na nudę. Dzisiejszy minimalizm nie ma z nimi nic wspólnego. Wtedy liczyła się dziewczęca zadziorność albo sensualna objętość. Ale oddajmy głos ekspertce.

Polska Rzeczpospolita Ludowa istniała oficjalnie od 1952 roku. Rok później za oceanem zadebiutował film "Rzymskie wakacje" z Audrey Hepburn, która zyskała wielką międzynarodową sławę. Nie było to bez znaczenia.

– W latach 50. zapanowała moda na "chłopczycę" – krótkie asymetryczne cięcie typu "pixie" inspirowane Audrey Hepburn , które było praktyczne i wygodne w ułożeniu na co dzień, jednocześnie eleganckie i kobiece, pasujące na ważne wyjścia – zauważa ekspertka.

O banalności nie mogło być wtedy mowy. Warto też zauważyć, że misterne upięcia nie nadawały się dla leniwych. Ileż to trzeba było się napracować. Natomiast kolejne lata przyniosły nieco świeżości i naturalności . Zdecydowanie mniej pompatyczności.

– W latach 70. postawiono na naturalność i powrócono do włosów długich, gdzie istotną rolę odgrywała także objętość . Zasada była prosta – im dłuższe włosy, tym lepiej. Fryzury były nieskomplikowane, wymodelowane na szczotkę lub naturalnie pokręcone. Zdarzały się kobiety, które preferowały również przedziałek na środku głowy, grzywkę prostą lub zaczesaną na bok. Inspiracją w tamtym czasie była Farrah Fawcet, wokalistka zespołu ABBA, oraz polska aktorka Anna Dymna – nadmienia fryzjerka.

© Getty Images | American Broadcasting Companies, Inc.

Gdy długie, falowane kosmyki dzieci kwiatów odeszły w zapomnienie, ponownie nastąpiła moda na wielkość. Fryzjerki miały ręce pełne roboty, gdyż niemalże każda kobieta z naturalnie prostymi włosami chciała zafundować sobie "trwałą" . I choć wiele fryzur czasów PRL-u chętnie byśmy dzisiaj odtworzyły, to o tapirze z toną lakieru wolałybyśmy zapomnieć.

