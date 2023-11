Zaczepił ją na ulicy. Zdziwiła się, gdy podciągnął rękaw

Alicja Majewska to jedna z najpopularniejszych wokalistek w naszym kraju. Mimo że swoją karierę rozpoczęła na początku lat 70., to wciąż mnóstwo Polaków pamięta jej przeboje. Artystka od blisko pół wieku jest aktywna zawodowo, a od 2019 roku zasiada w fotelu jurorskim w programie "The Voice Senior".