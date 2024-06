Oceniła wyniki wyborów. Nie kryła swojej opinii

W niedzielę 9 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Polki, Polacy oraz obywatele innych krajów należących do Unii Europejskiej oddali swój głos.

Oficjalne wyniki pokazują, że w Polsce Konfederacja przekonała do siebie więcej kobiet niż Lewica. W wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 r. na Lewicę głosowało 10,1 proc. kobiet, a Konfederacja otrzymała w tej grupie poparcie na poziomie jedynie 3,4 proc. Także młodzi w wieku 18-29 proc. tym razem w większości zagłosowali na skrajnie prawicową partię.

Jeszcze wczoraj Damięcka opublikowała grafikę, na której pojawiły się dwie osoby. Jedna, nad którą pojawia się myśl "Mój głos wszystko zmieni" posiada symbole reprezentujące m.in. antyszczepionkowców, skrajny nacjonalizm oraz osoby, które są za wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Druga z osób to postać, która twierdzi, że "jej głos nic nie zmieni", lecz w jej głowie nie pojawiają się żadne wrogie znaki.

Po wyborach Matylda Damięcka zdecydowała się umieścić tylko jedną grafikę, która dosadnie obrazuje jej odczucia dotyczące wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tym razem na ilustracji widzimy tylko jedną postać. Jest to głowa osoby z kontrowersyjnymi symbolami, a nad jej głową pojawia się aureola z dwunastu gwiazd, która ma symbolizować Unię Europejską.

"Smuci i niepokoi", "Strach, smutek i złość", "Te listy wyborcze wyglądały jak listy ewakuacyjne. Podejście Europejczyków ogólnie się zmienia, mają dość napływu migrantów i poprawności politycznej rozszerzonej do granic absurdu" - czytamy pod postem.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!