Ochroń swoje pieniądze. Postaw na portfel z odpowiednim zabezpieczeniem

System wykorzystujący identyfikację radiową jest z nami od lat i to dzięki niemu możliwe jest dokonywanie szybkich transakcji płatniczych, z których korzystamy niemal każdego dnia. Wystarczy zbliżyć kartę do terminala lub czytnika, by w ułamku sekundy zapłacić za zakupy, a specjalne anteny odbiorczo-nadawcze oraz układy elektroniczne z zakodowanymi danymi dadzą gwarancję bezpiecznego transferu. Niestety, informacje umieszczone w karcie płatniczej nie są trudne do odczytania przez osoby niepowołane.