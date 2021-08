Ochrona środowiska coraz ważniejsza dla Polaków. Jak to wpływa na nasze codzienne życie i decyzje zakupowe?

Po pierwsze Polacy przywiązują uwagę do opakowań produktów. W badaniu przeprowadzonym przez Ipsos w 2020 r. na zlecenie producenta naturalnej wody mineralnej Nałęczowianka 56% respondentów deklarowało, że nie kupi produktu, jeśli podejrzewa, że jego opakowanie mogłoby negatywnie wpłynąć na środowisko, a 87% chętnie kupiłoby dla siebie wodę w butelce wykonanej z materiału z recyklingu. Niemal wszyscy (91%) badani wskazali również, że ważna jest dla nich segregacja odpadów. To dobra wiadomość, gdyż dzięki prawidłowemu sortowaniu odpady mają szansę trafić do recyklingu i zyskać „drugie życie” (jeżeli bowiem zmieszamy np. tłuste resztki z papierem, zostanie on zanieczyszczony i nie będzie nadawać się do ponownego przetworzenia). To szczególnie ważne, gdyż wykorzystywanie np. plastiku z recyklingu ma wiele korzyści – pozwala ograniczyć zużycie nowego plastiku, zmniejszyć ilość odpadów, oszczędzać zasoby naturalne… Na przykład tona przetworzonego plastiku PET, służącego do produkcji butelek, przyczynia się redukcji emisji dwutlenku węgla o 2 tony[2], a tona przetworzonego tworzywa PE, stosowanego do produkcji folii zbiorczych – o 2,5 tony[3].