"20 lat życia w grzechu". Nie każdy wie, z kim jest związana

Mimo że aktorzy są ze sobą szczęśliwi, to nie myślą o ślubie. Podkreślają, że aby stworzyć szczęśliwą i kochającą się rodzinę, nie jest potrzebny żaden dokument.

W 2021 roku starsza pociecha przerwała edukację domową i zaczęła chodzić do technikum.

Ostatecznie zarówno córka, jak i syn aktorów wrócili do edukacji domowej. Wrońska przyznała w rozmowie z Plejadą, że w ten sposób mają więcej czasu na swoje pasje i nie muszą się podporządkować pracom domowym czy przygotowaniom do sprawdzianów.

