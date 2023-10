Zostawił ją samą. Informator o kryzysie w związku

Leszek Lichota został "Znachorem"

W produkcji Netflixa Leszek Lichota wcielił się w główną postać. Dla aktora było to ogromne wyzwanie - specjalnie do roli schudł dziesięć kilogramów, a także zapuścił długą brodę. Lichota spędził prawie rok na planie, a to mocno wpłynęło na jego życie osobiste. Prywatnie artysta jest związany z aktorką Iloną Wrońską, z którą ma dwójkę dzieci: córkę Nataszę oraz syna Kajetana.