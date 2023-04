Od czerni po neony. Najmodniejsze kolory na wiosnę

Czarna wiosna

Nie przywykłyśmy do widoku czarnych ubrań w wiosennych kolekcjach, ale w tym sezonie to się zmieni! Projektanci odkryli w czerni potencjał i na wybiegach prezentowali czarne zwiewne sukienki, lniane koszule, kuse spódniczki, a także czarne garnitury biznesowe i sukienki wieczorowe. Wygląda więc na to, że wiosną nie żegnamy się z czernią, wręcz przeciwnie nosimy ja od rana do wieczora, na każdą możliwą okazję.