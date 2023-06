Od początku należy do zespołu Ich Troje. Przeszedł ogromną metamorfozę

Za zespołem szalało w latach 90. pół Polski. Tak dziś wygląda jeden z jego współzałożycieli

Pod koniec lat 90. piosenki nowo utworzonej grupy Ich Troje zagościły na szczytach polskich list przebojów. Płyty oraz bilety na koncerty wyprzedawały się w kilka chwil. Utwory zespołu potrafił zanucić prawie każdy. Po latach świetności w grupie dochodziło do zmian w składzie. Choć 1/3 zespołu co pewien czas ulegała zmianie, dwóch założycieli pracuje ze sobą od samego początku po dzień dzisiejszy. W mediach Michała Wiśniewskiego jest bardzo dużo. Co z Jackiem Łągwą?