Od remontu do rozwodu. Co robić, by wykańczanie domu nie wykończyło nam związku?

Luiza uważa, że gdyby remont u niej w domu trwał choćby miesiąc dłużej, skończyłoby się to prawdopodobnie rozwodem. – Zaczęliśmy sobie z mężem wypominać jakieś stare rzeczy, robić uszczypliwości. W kółko było: bo ty to, bo ty tamto. Naprawdę nie wiem, jak my to przetrwaliśmy!