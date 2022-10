Powiedziała nowej wybrance byłego partnera o zdradach. Była zdziwiona jej reakcją

Ola zdecydowała, że chce powiedzieć nowej dziewczynie swojego byłego partnera prawdę o nim. Decyzję podjęła pod wpływem impulsu. I alkoholu. – Przyszedł z nią do knajpy obok mojego domu, mimo że oboje mieszkają daleko – opowiada 46-letnia architektka wnętrz. – Wiedział, że tam chodzę, wiedział, że mnie spotka, bo przecież zabierałam go do tego klubu wiele razy, wiedział, że to jest "moje" miejsce. Znam właścicieli tej knajpy, a moja przyjaciółka jest tam managerką. Co więcej, sądzę, że zrobił to specjalnie, żeby afiszować się z nową "zdobyczą". A do tego ona na dzień dobry rzuciła mi się na szyję, co wprawiło mnie w osłupienie. Widziałyśmy się kiedyś raz na imprezie, ale nie zamieniłyśmy ze sobą słowa - opowiada w rozmowie z WP.