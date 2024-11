Od wielu lat jest szczęśliwie zakochana. Mąż mówi o jej pracy

Justyna Dobrosz-Oracz ma 46 lat. Swoją karierę dziennikarską rozpoczęła w "Teleexpressie". Od 2010 do 2016 roku była główną reporterką w "Wiadomościach" TVP. Prowadziła również popularne programy, takie jak "Kwadrans po ósmej" i "Polityka przy kawie". W 2016 roku rozpoczęła pracę w redakcji "Gazety Wyborczej", ale obecnie znowu jest związana z TVP.

Prywatnie jest szczęśliwie zakochana. Z mężem Pawłem poznała się na prywatce jako 18-latka. Po 10 latach związku, w 2007 roku, pobrali się. W rozmowie z magazynem "Pani" oboje zdradzili nieco więcej szczegółów dotyczących historii ich związku.

"Z Pawłem jestem całe moje dorosłe życie. Gdy byłam w klasie maturalnej, siostra namówiła mnie na wyjście na imprezę sylwestrową. Nie za bardzo miałam na to ochotę, ale poszłam. To była typowa domówka z lat 90., siedzieliśmy przy długim stole, a ja złapałam jego wzrok" – wspominała.

Justyna Dobrosz-Oracz o związku. "Wiedziałam, że będziemy razem"

Mężczyzna, by zdobyć serce ukochanej, zabiegał o nią i wykonywał w jej stronę romantyczne gesty. Dla przyszłej małżonki porzucił ówczesne życie i przeprowadził się za miłością z Wrocławia do Warszawy.

"Po maturze zdałam na dziennikarstwo i stosunki polityczne. Dostałam się na Uniwersytet Warszawski i Wrocławski, ale wybrałam stolicę. Kiedy pisałam test, Paweł wysłał do mnie list. Pierwszy i jedyny! Ale wbił mnie w fotel. Już wtedy wiedziałam, że będziemy razem. (...) Po roku stwierdziłam, że albo on przyjedzie do Warszawy, albo nasz związek się nie uda. Rzucił Wrocław, kumpli, całe swoje życie i przyjechał do mnie. Przez pół roku nie powiedziałam rodzicom, że mieszkam z chłopakiem" – wyznała.

Justyna Dobrosz-Oracz z mężem © Facebook.com

Justyna Dobrosz-Oracz może zawsze liczyć na wsparcie męża

Mąż Justyny wspiera ją w karierze zawodowej. "Dziennikarz polityczny to trudny zawód, ale chciałbym, żeby wszyscy byli tak profesjonalni i skupieni na tym jak ona" – podkreślił Paweł Oracz. Sam pracuje w branży IT.

Mężczyzna wspomniał w rozmowie z magazynem, że gdy w TVP prezesem został Jacek Kurski, do żony przybiegła Danuta Holecka i namawiała ją, by ta porozmawiała z głównym dowodzącym stacji: "Justynko, idź porozmawiaj z Jackiem, on ciebie tak ceni" - miała zachęcać. Kobieta jednak nie skorzystała z porady koleżanki po fachu i postanowiła zapracować na sukces własną pracą.

Paweł Oracz wspiera żonę w karierze. "Zawsze tak było"

"Niedawno, gdy byliśmy w Trójmieście, przewodniczka oprowadzająca jakąś niemiecką grupę, nagle przystanęła i mówi: "O, proszę zobaczyć, to jest nasza najlepsza dziennikarka!" – mówił w wywiadzie mąż Dobrosz-Oracz. 46-latka jest mu niezwykle wdzięczna za wsparcie.

"Wierzy we mnie nawet bardziej niż ja w siebie. I zawsze tak było. Uważam, że za każdym człowiekiem stoi inny człowiek, a za mną stoi Paweł" – wyznała.

Zakochani mają do siebie spore zaufanie. "Gdy idziemy razem na imprezę, ale któreś z nas miało zły dzień, jest zmęczone, to nie ma czegoś takiego, że musimy wrócić razem. Kto ma ochotę zostać, zostaje, spotkamy się w domu. Uwielbiam tańczyć, uczyłam się w dzieciństwie tańca towarzyskiego i mam klasę C, ale nie ciągam męża po klubach. Po godzinie pewnie marudziłby, że trzeba wracać" – podkreśliła.

