Wrzuciła zdjęcie z Kaczyńskim. Jeszcze niedawno tak o nim mówiła

Ostatnio na Facebooku reporterki sejmowej pojawiło się jej zdjęcie z szefem PiS-u. Przypominamy, co gwiazda TVP mówiła o polityku jeszcze rok temu.

Na zdjęciu widzimy dziennikarkę i Jarosława Kaczyńskiego, który zdobył się na gest i ucałował dłoń Dobrosz-Oracz. Ta nie zawsze dobrze go oceniała.

W tym samym wywiadzie stwierdziła, że "prezes Kaczyński ma ten problem, że nie ma rodziny, nie ma dzieci". "Nie ma żony, która by mu powiedziała »słuchaj stary, jest inaczej«" - dodała.

"Miliony komentarzy". Mówi, co stało się po debacie w TVP

