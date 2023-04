"Od Wschodu do Zachodu. Ucieczka" - fragment książki

Jest rok 1857 – doktor Rossnowski w trosce o córkę wysyła ją na nauki do Paryża. W czasie podróży opiekuje się nią przyjaciółka rodziny, łamiąca ówczesne konwenanse artystka, panna Luiza Boretti. To od niej młodziutka dziewczyna dowiaduje się, że kobieta nie musi by jedynie dodatkiem do mężczyzny, a może walczyć o to żeby być mu równą.